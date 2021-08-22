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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت الموافق 21 / 8 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، محمد صلاح يحمل شارة قيادة المنتخب بصفة نهائية ودائمة، والإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال على تمديد تعاقده.

محمد صلاح يحمل شارة قيادة المنتخب بصفة نهائية ودائمة

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، منح شارة القيادة بصفة دائمة ورسمية لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حال انضمام لاعب من كبار السن، مثل عبد الله السعيد أو أحمد فتحي أو أى لاعب آخر، وتم الاتفاق بصفة نهائية على منح الشارة لمحمد صلاح فى جميع مباريات المنتخب المقبلة.

رسميا.. أسوان أول الهابطين للقسم الثانى بعد تعادل البنك الأهلى مع المحلة

تأكد هبوط فريق أسوان بشكل رسمى إلى دورى القسم الثانى، بعد تعادل البنك الأهلى مع غزل المحلة بهدف لكل منهما، فى مباراة الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام،حيث رفع البنك الأهلى رصيده إلى النقطة 33، ووالتى لا يستطيع أبناء الجنوب تخطيها.

الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال على تمديد تعاقده

أنهى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان اتفاقه مع إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، على تمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري لمدة موسم آخر بعد الاتفاق بين الطرفين على تدعيم الدراويش بصفقات جديدة مميزة والإبقاء على الهيكل الأساسي للفريق بتمديد عقود اللاعبين الذي تنتهي عقودهم في الفترات المقبلة.

آخر تفاصيل مفاوضات الزمالك لتجديد عقد بن شرقى

اقترب مسئولو نادى الزمالك من حسم ملف تجديد تعاقد المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الكروى الأول، بعدما أبدى اللاعب ترحيبه بالاستمرار داخل القلعة البيضاء وعدم الرحيل بنهاية تعاقده.

بسبب كهربا.. جنش خارج حسابات منتخب مصر فى المعسكر المقبل

بات محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك، مهددا بالاستبعاد من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى بعد أزمته الأخيرة مع ناديه ورفضه قرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريقه بالجلوس احتياطيا أمام سيراميكا بالدورى، قبل أن يغادر معسكر الفريق من تلقاء نفسه.

الاتحاد السكندرى يفرض التعادل 1 - 1 على الإنتاج الحربى بالدورى

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

الصفقة مهددة.. الأهلي يطلب 15 مليون جنيه للاستغناء عن صانع ألعابه لبيراميدز

كشفت مصادر لليوم السابع أن إدارة الأهلى تشترط الحصول على 15 مليون جنيه لبيع ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية، فى الوقت الذى ترغب إدارة الأخير فى ضم اللاعب مقابل 7 ملايين جنيه فقط، الأمر الذى تسبب فى تجميد المفاوضات بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة.