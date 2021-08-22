شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظم في معسكر مغلق بعد تدريباته غدا استعدادا للإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدخول في معسكر مغلق غدا، بعد الانتهاء من تدريبات الفريق، المقررة في الرابعة والنصف مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويدخل الفريق في معسكر مغلق قبل مباراة الإنتاج الحربي بـ48 ساعة، في أحد الفنادق الخاصة من أجل التجهيز للمباراة الحاسمة في مشوار الفريق لحصد لقب الدوري الممتاز.

ويؤدي الزمالك تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي خلال المعسكر المغلق.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري، حيث يحتل الفارس الأبيض صدارة المسابقة برصيد 76 نقطة.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراة الإنتاج الحربي من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.