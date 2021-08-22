شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم السبت 21 / 8 / 2021 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم السبت 21 / 8 / 2021 أربع مباريات مهمة ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى العام شهدت هبوط الإنتاج الحربي، بعد التعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لمثله ونفس الحال بالنسبة لأسوان، بينما ضمن غزل المحلة البقاء بعد التعادل مع البنك بهدف لمثله.

وجاء نتائج المباريات كالتالى:

المقاولون العرب 3 – 2 مصر للمقاصة

واصل فريق المقاولون العرب انتصاراته في مسابقة الدورى العام، بعدما حقق الفوز الثالث على التوالى، عقب تغلبه على ضيفه مصر المقاصة خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهى بفوز ذئاب الجبل أصحاب الأرض، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل أهداف المقاولون أمير عابد في الدقيقة 30، قبل أن يضيف أحمد داوودا الهدف الثانى في الدقيقة 50 والثالث في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

بينما سجل هدفى المقاصة كل من، زياد أشرف في الدقيقة 59 وشيملس بيكلى في الدقيقة 63.

بهذا الفوز يرفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 38 ويتقدم إلى المركز العاشر في الجدول، بعدما حقق 3 انتصارات متتالية جاءت على حساب، الجونة ثم أسوان وأخيراً المقاصة، بينما تجمد رصيد أبناء الفيوم عند النقطة 37 في المركز الثانى عشر، بعدما تلقى 5 هزائم متتالية بالدورى العام.

سموحة 3- 1 لجونة

تغلب فريق سموحة على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري المصري، أحرز أهداف المباراة محمد نادي ومصطفى فتحي "هدفين" لسموحة وكريم الطيب للجونة.

بهذه النتيجة ارتقى سموحة للمركز الثالث برصيد 50 نقطة، بينما توقف رصيد الجونة عند 37 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول المسابقة.

الإنتاج الحربى 1 – 1 الاتحاد السكندرى

ودع فريق الإنتاج الحربي مسابقات الدوري المصري الممتاز، وتأكد هبوطه لدورى القسم الثاني، بعد التعادل الذي حققه الفريق اليوم مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 32 من الدورى.

وتوقف رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 27 ويفصله عن أقرب فريق ضمن البقاء البنك الأهلى 6 نقاط، لكن حتى لو حقق الإنتاج الفوز في المباراتين المتبقيتين وسقط البنك الأهلى في فخ الهزيمة في نفس الجولتين ستكون المواجهات المباشرة لصالح البنك الأهلي الذي فاز وتعادل مع الإنتاج الحربي في مباراتي الدور الأول والثاني.

البنك الأهلى 1 – 1 غزل المحلة

تعادل فريق غزل المحلة مع البنك الأهلي 1 / 1 ليضمن المحلة البقاء رسمياً في الدوري للموسم الجاري بعد وصوله للنقطة 35 فى المركز الـ13 ويرتفع رصيد البنك للنقطة 33 فى المركز 15.

تقدم البنك بهدف أحرزه موسي دياوارا فى الدقيقة 45+2 من الشوط الأول، وتعادل خالد الأخميمي فى الدقيقة 89 في اللقاء الذى أقيم باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.