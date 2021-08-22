7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت الموافق 21 / 8 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها، محمد صلاح يحمل شارة قيادة المنتخب بصفة نهائية ودائمة، و بيرسى تاو يصل القاهرة الأسبوع المقبل لإتمام انتقاله للأهلي.

محمد صلاح يحمل شارة قيادة المنتخب بصفة نهائية ودائمة

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، منح شارة القيادة بصفة دائمة ورسمية لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حال انضمام لاعب من كبار السن، مثل عبد الله السعيد أو أحمد فتحي أو أى لاعب آخر، وتم الاتفاق بصفة نهائية على منح الشارة لمحمد صلاح فى جميع مباريات المنتخب المقبلة.

الاتحاد السكندرى يفرض التعادل 1 - 1 على الإنتاج الحربى بالدورى

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

آخر تفاصيل مفاوضات الزمالك لتجديد عقد بن شرقى

اقترب مسئولو نادى الزمالك من حسم ملف تجديد تعاقد المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الكروى الأول، بعدما أبدى اللاعب ترحيبه بالاستمرار داخل القلعة البيضاء وعدم الرحيل بنهاية تعاقده.

بسبب كهربا.. جنش خارج حسابات منتخب مصر فى المعسكر المقبل

بات محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك، مهددا بالاستبعاد من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى بعد أزمته الأخيرة مع ناديه ورفضه قرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريقه بالجلوس احتياطيا أمام سيراميكا بالدورى، قبل أن يغادر معسكر الفريق من تلقاء نفسه.

محمود عاشور يكشف حقيقة اعتزاله التحكيم بنهاية الموسم الجاري

كشف الحكم الدولي محمود عاشور حقيقة اعتزاله التحكيم بنهاية الموسم الجاري بداعي وصوله للسن القانونية، وقال عاشور إنه ما زال يتبقى له موسم قادم، خاصة أنه من مواليد شهر نوفمبر وبالتالي سيتبقي له موسم قبل الوصول للسن القانونية واعتزال التحكيم.

الصفقة مهددة.. الأهلي يطلب 15 مليون جنيه للاستغناء عن صانع ألعابه لبيراميدز

كشفت مصادر لليوم السابع أن إدارة الأهلى تشترط الحصول على 15 مليون جنيه لبيع ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية، فى الوقت الذى ترغب إدارة الأخير فى ضم اللاعب مقابل 7 ملايين جنيه فقط، الأمر الذى تسبب فى تجميد المفاوضات بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة.