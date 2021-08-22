شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أهداف مباراة الانتاج الحربي والاتحاد السكندري اليوم السبت بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وتقدم الإنتاج عن طريق حسن ياسين فى الدقيقة 15 من زمن اللقاء، قبل أن يتعادل البديل عادل بدر نيمار للاتحاد السكندري في الدقيقة 85 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الإنتاج الحربي المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 58 هدفا، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 11 مواجهة وخسر مثلها وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه مثلها.