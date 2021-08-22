شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة الزمالك المنتظرة.. عمر كمال يغازل جماهير الأبيض برقم مميز أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق عمر كمال عبد الواحد، جناح نادى المصرى البورسعيدى، رقما مميزا أمام النادى الأهلى فى بطولة الدورى هذا الموسم، بعدما نجح فى تسجيل هدف فى المباراة التى أقيمت أمس الجمعة فى إطار منافسات الأسبوع الثانى والثلاثين.

هدف عمر كمال عبد الواحد فى شباك محمد الشناوى أمس، جعله اللاعب الوحيد هذا الموسم الذى نجح فى التسجيل فى الأهلى ذهابا وإيابا، حيث سجل هدف المصرى الوحيد فى مباراة الدور الأول والتى فاز فيها الأهلى 2/1، كما سجل أمس هدف المصرى الأول فى المباراة التى انتهت بفوز الأهلى 4/2.

ونجح مسئولو الزمالك في التوصل لاتفاق مع عمر كمال عبد الواحد صانع ألعاب المصرى البورسعيدى، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما رفض اللاعب التجديد لناديه وخروجه من القائمة الأفريقية.

واتفق عمر كمال صاحب الـ27 عاما مع الزمالك على الحصول على 6 ملايين جنيه في الموسم ومليون جنيه من الإعلانات ليصل إجمالي ما سيحصل على 7 ملايين جنيه في ظل رغبته الأكيدة على الانتقال للفريق الأبيض بالرغم من امتلاكه لبعض العروض المحلية القوية على رأسها بيراميدز.

أرقام عمر كمال عبد الواحد

لعب: 31 مباراة

سجل: 13 هدفا

صنع: هدفين

عدد الدقائق: 2415

القيمة التسويقية: 800 ألف يورو