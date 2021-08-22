المقاولون يلحق بالمقاصة الهزيمة الخامسة على التوالى ويتقدم للمركز العاشر

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القاهرة - سامية سيد - واصل فريق المقاولون العرب انتصاراته في مسابقة الدورى العام بعدما حقق الفوز الثالث على التوالى، عقب تغلبه على ضيفه مصر المقاصة خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهى بفوز ذئاب الجبل أصحاب الأرض، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل أهداف المقاولون أمير عابد في الدقيقة 30، قبل أن يضيف أحمد داوودا الهدف الثانى في الدقيقة 50 والثالث في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

بينما سجل هدفى المقاصة كل من، زياد أشرف في الدقيقة 59 وشيملس بيكلى في الدقيقة 63.

بهذا الفوز يرفع المقاولون العرب رصيده إلى النقطة 38 ويتقدم إلى المركز العاشر في الجدول، بعدما حقق 3 انتصارات متتالية جاءت على حساب، الجونة ثم أسوان وأخيراً المقاصة، بينما تجمد رصيد أبناء الفيوم عند النقطة 37 في المركز الثانى عشر، بعدما تلقى 5 هزائم متتالية بالدورى العام.

جاءت بداية الشوط الثانى مثيرة وحماسية وخاصة من جانب المقاولون العرب الذى شن هجمات متتالية على دفاعات المقاصة في محاولة لتأمين التقدم الذى انتهى به الشوط الأول.

وأضاف أحمد داوودا الهدف الثانى لفريق المقاولون في الدقيقة 50 بعد تمريره سحرية من لويس إدوارد لاعب المقاولون، سددها داوودا دون تردد في شباك المقاصة.

وفى الدقيقة 59 أحرز زياد أشرف هدف تقليص الفارق لمصر المقاصة وسط غفلة دفاعية من لاعبى المقاولون.

وأضاف شيملس بيكلى الهدف الثانى لمصر المقاصة في الدقيقة 63 ليعيد المباراة إلى نقطة التعادل بين الفريقين.

واصل داوودا تألقه وسجل الهدف المقاولون الثالث ليعيد التقدم إلى ذئاب الجبل في الدقيقة 69، بعدما انفرد بمرمى المقاصة.

واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بل من ضائع قبل أن يطلق صافرة النهاية في الدقيقة 97 معلنا فوز المقاولون العرب بنتيجة 3-2.

كان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المقاولون العرب بهدف نظيف، حيث سجل أمير عابد ظهير أيمن المقاولون العرب، هدف التقدم لذئاب الجبل في اللقاء عقب متابعته لكرة مرتدة من دفاعات المقاصة في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

كان المقاولون قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد العربى في حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير، فاروقا نور الدين، أحمد عبد العزيز زيزو، وسيم النغموشى، عمر سافيولا، أحمد كابوريا، لويس إدوارد، أحمد داوودا، أحمد حسن مكى.

وعلى مقاعد البدلاء كل من: محمود أبو السعود، أحمد مجدى، محمد حمدى زكى، عبد الرحمن فاروق، محمد مجلى، أحمد شكرى، هيثم الجوينى، خالد الحسينى.