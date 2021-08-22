شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يسقط الجونة بالثلاثة ويرتقي لثالث الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق سموحة على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري المصري، أحرز أهداف المباراة محمد نادي ومصطفى فتحي "هدفين" لسموحة وكريم الطيب للجونة.

بهذه النتيجة ارتقى سموحة للمركز الثالث برصيد 50 نقطة، بينما توقف رصيد الجونة عند 37 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول المسابقة.

أحرز سموحة هدف التقدم في الدقيقة 9 من هجمة منظمة بدأت من عند مصطفى فتحي من الجبهة اليسرى ومررها إلى إسلام جمال في الجبهة اليمنى والذي أهداها لمحمد نادي وسددها الأخير مباشرة في المرمى.

واحتسب عبد العزيز السيد ركلة جزاء في الدقيقة 20 لصالح سموحة بعد استدعائه من قبل الفار لمراجعة لعبة اسلام جمال وعمرو سعداوي بعد عرقلة الأخير للاعب سموحة من الخلف، وسجل مصطفى فتحي هدف سموحة الثاني في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

وتدخل الفار للمرة الثانية في الدقيقة 31 نتيجة عرقلة مصطفى فتحي من قبل أحمد عادل عبد المنعم، وقرر طرد اللاعب بعدما اكتفى بإنذاره في بداية الأمر، ليستكمل الجونة المباراة بـ10 لاعبين، ويضطر الفريق الساحلي لإجراء تبديل بنزول محمود الغرباوي بدلا من عموري في الدقيقة 35.

واستمرت النتيجة حتى الدقيقة 45+ 3 بعدما نجح كريم الطيب في تقليص النتيجة وإحراز الهدف الأول للجونة بعد استقبال عرضية عمرو سعداوي من الجبهة اليسرى، وينتهي الشوط الأول بنتيجة 2 / 1 لسموحة.

وأضاف مصطفى فتحي الهدف الثالث لسموحة في الدقيقة 63 بعد استلامة تمريرة سحرية من أحمد عبد القادر ويلعبها بقدمه أعلى الحارس بطريقة بارعة ويعزز تقدم فريقه بهدف ثالث.

واستمر تقدم سموحة بثلاثية حتى نهاية المباراة بعدما فشلت محاولات سموحة في تعديل النتيجة، رغم محاولات شن هجوم ضاغط على الفريق السكندري.

وأعلن أحمد سامي المدير الفني لسموحة تشكيل فريقه الذي سيواجه الجونة مساء اليوم السبت على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل سموحة من: الهاني سليمان في حراسة المرمى ورجب نبيل ومحمود عزت ومحمد عبد المنعم واسلام جمال في الدفاع ومحمود حليمو ومحمد كنرايا وشريف رضا في الوسط، ومصطفى فتحي وأحمد عبد القادر و محمد نادي في الهجوم.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من، عمر صلاح ومحمود البدري وأحمد حمص وعبد الكبير الوادي ورفيق كابو وديريك تساميمبي وأطهر الطاهر ومحمد شكري ومحمد محسن ليلة.

فيما أعلن رضا شحاتة تشكيل فريقه لمواجهة سموحة والمكون من أحمد عادل في حراسة المرمى، محمد عبد الجواد ومحمود الجزار ومحمد نجيب وعمرو سعداوي في الدفاع وناصر ناصر وعربي بدر ووعمرو بركات وعموري في الوسط، وإسلام عبد النعيم وكريم الطيب في الهجوم.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من، محمود الغرباوي ومحمود الشبراوي ومحمد رجب وأحمد عامر وجوناثان نجويم ومحمد يكن واسلام ناصر وزياد الجيوشي وعلي زعزع.