الهلال يحصد 6 نقاط بأول جولتين للمرة الـ 11

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح الهلال في الحصول على النقطة السادسة (علامة كاملة) بانتهاء الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الثانية، وذلك للمرة الـ11 في تاريخ دوري المحترفين.

ومنذ انطلاق دوري المحترفين في موسم 2008 /2009، نجح الهلال في تحقيق الفوز بأول جولتين في غالبية النسخ ماعدا 3 مواسم فقط هي 2011 و2012 و2020، ليستمر كأكثر فريق استطاع تحقيق الفوز في أول جولتين بالدوري.

وللمرة الثانية على التوالي في الموسم الحالي، ينجح الهلال في تحقيق الفوز في الوقت بدل الضائع.

ففي مباراته الأولى أمام الطائي خطف الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة عبر رأسية صالح الشهري.

أما في المباراة الثانية أمس الأول، فقد حول تأخره بهدف أمام التعاون إلى فوز 2/ 1 في العشر دقائق الأخيرة للمباراة، حيث سجل هدف التعادل في الدقيقة 81 عن طريق المالي موسى ماريجا، فيما تكفل قلب الدفاع، الكوري الجنوبي هيون سوو جانغ بتسجيل هدف ثمين في الدقيقة 90 خطف به نقاطا ثمينة لفريقه.

ويعد فريق الاتحاد أقرب المنافسين للهلال في تحقيق نتائج إيجايبة خلال الجولتين الأوليين، حيث نجح في خطف الفوز في أول جولتين خلال 6 مواسم، يليه النصر والشباب في 5 مواسم، ثم الأهلي في 4 مواسم.

وللمرة الأولى في تاريخ دوري المحترفين يتعادل الأهلي في أول جولتين، أما النصر فهي المرة الثالثة التي يحقق فيها الفوز والخسارة في أول جولتين، حيث سبق وأن حقق نفس النتيجة في موسمى2011 و2016.

أما الاتحاد فهي المرة الخامسة التي يحقق فيها (خسارة وفوزا) في أول جولتين، حيث تكرر ذلك في مواسم 2011 و2013 و2017 و2019 وفي الموسم الحالي.

ترتيب الأربعة الكبار بعد الجولتين الماضيتين:

1 - الهلال (6 نقاط): فاز على الطائي 1/ 0 والتعاون 2/ 1.

2 - النصر (3 نقاط): فاز على ضمك 4 /1 وخسر من الفيصلي 1/ 2.

3 - الاتحاد (3 نقاط): خسر من الفيحاء 0/1 وفاز على الرائد 3/ 0.

4 - الأهلي (نقطتان): تعادل مع الفيصلي 1/1 ومع الحزم 2/2.