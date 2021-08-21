ريمس الظهور الأول لميسي مع سان جيرمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنضم حديثا لباريس سان جيرمان الفرنسي، لقيادة منتخب بلاده الشهر المقبل في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

ولم يشارك ميسي في أي مباراة بعد مع سان جيرمان منذ انتقاله إليه في صفقة انتقال حر في العاشر من أغسطس الحالي، حيث لم يستعد كامل لياقته البدنية منذ تتويجه مع بلاده بلقب كوبا أمريكا.

ولكن ميسي شارك في حصة تدريبية كاملة مع سان جيرمان، وأكد المدير الفني للفريق الفرنسي الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، أن ميسي من المقرر أن يشارك في المباراة المقبلة أمام ريمس الأسبوع المقبل والتي ستكون الأخيرة لسان جيرمان قبل عطلة المباريات الدولية، لكن بوتشيتينو لا يشعر بالقلق إزاء سفر ميسي إلى الأرجنتين حال اختياره من قبل المدير الفني لبلاده.