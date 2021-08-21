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ريمس الظهور الأول لميسي مع سان جيرمان

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- بواسطة أيمن الوشواش - يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل المنضم حديثا لباريس سان جيرمان الفرنسي، لقيادة منتخب بلاده الشهر المقبل في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

ولم يشارك ميسي في أي مباراة بعد مع سان جيرمان منذ انتقاله إليه في صفقة انتقال حر في العاشر من أغسطس الحالي، حيث لم يستعد كامل لياقته البدنية منذ تتويجه مع بلاده بلقب كوبا أمريكا.

ولكن ميسي شارك في حصة تدريبية كاملة مع سان جيرمان، وأكد المدير الفني للفريق الفرنسي الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، أن ميسي من المقرر أن يشارك في المباراة المقبلة أمام ريمس الأسبوع المقبل والتي ستكون الأخيرة لسان جيرمان قبل عطلة المباريات الدولية، لكن بوتشيتينو لا يشعر بالقلق إزاء سفر ميسي إلى الأرجنتين حال اختياره من قبل المدير الفني لبلاده.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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