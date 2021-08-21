هلالي إلى الأبد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختار الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، كلمات مؤثرة لوداع جماهير الهلال بعد إنهاء تعاقده بالتراضي. ونشر جيوفينكو بحسابه في انستقرام «رأسي وقلبي يشعران بالامتلاء. تجربتي مع الهلال كانت رائعة وتعلمت منها الكثير. التقيت بأشخاص جميلين وطيبين. أغادر الرياض بقلب مليء بالدفء تجاه هذه المدينة والأشخاص الذين جعلوا إقامتي في السعودية مميزة. سأبقى هلاليا إلى الأبد».



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