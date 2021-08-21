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هلالي إلى الأبد

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- بواسطة أيمن الوشواش - اختار الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، كلمات مؤثرة لوداع جماهير الهلال بعد إنهاء تعاقده بالتراضي.

ونشر جيوفينكو بحسابه في انستقرام «رأسي وقلبي يشعران بالامتلاء. تجربتي مع الهلال كانت رائعة وتعلمت منها الكثير. التقيت بأشخاص جميلين وطيبين. أغادر الرياض بقلب مليء بالدفء تجاه هذه المدينة والأشخاص الذين جعلوا إقامتي في السعودية مميزة. سأبقى هلاليا إلى الأبد».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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