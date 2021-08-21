90 مليون ريال ثمن خلع قميص النصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت مصادر مقربة من نادي النصر أن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم المغربي عبد الرزاق حمدالله لا يمكنه فك ارتباطه مع النادي إذا رغب في ذلك خلال الفترة الحالية إلا من خلال كسر عقده الاحترافي الذي ينتهي في 30 يونيو 2022 ويبلغ 90 مليون ريال، مبينا أنه سيدخل الفترة الحرة بعد 3 أشهر، علما أن الإدارة النصراوية أبدت في وقت سابق رغبتها في تمديد عقد اللاعب حتى 30 يونيو 2024 إلا أن تكرار الخلافات، قد يعلن نهاية العلاقة بين الطرفين بنهاية العقد الحالي.

ومنذ الانضمام إلى النصر، حطم النجم المغربي، كافة الأرقام القياسية، مسجلا 108 أهداف خلال 99 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

وكان آخر خلافات اللاعب، احتجاجه غير الملعن على الجهاز الفني بقيادة البرازيلي مانو مينيز على استبداله في مباراة ضمك ضمن الجولة الأولى لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث كان يرغب في تكملة اللقاء، فيما رأي المدير الفني مانو مينيز غيرذلك.

وتدعم إدارة النادي مينيز وتمنحه كامل الصلاحيات الفنية في تسيير دفة الفريق بما في ذلك اختيار الأسماء الأجنبية المسموح لها بالمشاركة في دوري أبطال آسيا، والتي تردد إبعاد حمدالله عنها.

وكان وكيل أعماله أخيه غير الشقيق عبد الرحيم حمد الله قد ألمح إلى وجود عرض رسمي لعبد الرزاق حمد الله من قبل عدة أندية حينما كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام "إنه الوقت لتجربة جديدة ونجاح آخر في بيئة يسودها الهدوء والسلام".

كما كتب وكيله أيضا مرفقا صورة لحمد الله "هناك احتمال أن يغادر النصر الأسبوع المقبل".

لتظهر بعد ذلك أنباء عن تلقي اللاعب عروضا إماراتية وسعودية بينها عرضا من نادي الاتحاد وهو ما نفاه مسؤولو الأخير وكذلك نادي النصر الذي أكد عدم تلقيه أي عروض رسمية لضم اللاعب.

وسيكون اللاعب على رأس المشاركين في لقاء التعاون بالجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل فترة التوقف.

وكان حمدالله أكد استمراره مع النصر عندما كتب عبر حسابه في تويتر «السلام عليكم يا جماهير النصر العالمي الحقيقيين، نظرا لكثرة الكذب والافتراء من الصحفيين والإعلاميين السيئين، سأوضح لكم بعض النقاط. أنا لاعب محترف، ولدي عقد مع فريقي النصر، أحترمه وأحترم تعاقدي مع النادي. لم أساوم يوما فريقي، ولن أساومه أبدا، النصر له فضل كبير علي».

وأضاف «أنا مستمر في النصر، الحب الذي بيني وبين جماهير النصر الحقيقيين، لن يفرقه أي شخص، لا من قريب ولا من بعيد. غيابي عن المباراة الماضية (أمام الفيصلي بالجولة الثانية لدوري المحترفين) كان فنيا».