شكرا لقرائتكم خبر بوخوم.. أول فوز منذ 10 أعوام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق فريق بوخوم أول انتصار له في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم منذ 10 أعوام وتغلب على ضيفه ماينز 2 /0 أمس في المرحلة الثانية من البوندسليجا. وعاد بوخوم إلى البوندسليجا للمرة الأولى منذ موسم 2010 /2011 وسجل انتصاره الأول على حساب ماينز. وتقدم جيرريت هولتمان بهدف لبوخوم في الدقيقة 21 ثم أضاف سيباستيان بولتير الهدف الثاني في الدقيقة 56،، ليحصد الفريق أول 3 نقاط له ويتقدم للمركز السابع بفارق الأهداف أمام ماينز صاحب المركز التاسع.

كانت هذه تفاصيل خبر بوخوم.. أول فوز منذ 10 أعوام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.