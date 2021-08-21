بعد أنباء نقلها لمباريات الدوري الإيطالي.. تعرف على تردد قناة ليبيا الرياضية

الشارقة - اميمة ياسر -

قام العديد من محبي كرة القدم بالبحث عن تردد قنوات ليبيا الرياضية، بعدما بثت مؤخراً العديد من مباريات الدوريات العالمية، مثل مباراة كأس السوبر الألماني الأخيرة بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء أن القناة الرياضية ستقوم بنقل مباريات من الدوري الإيطالي، الذي انطلق اليوم السبت، بمواجهة إنتر ميلان ضد جنوى، لكن هذا الأمر لم يحدث.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستقوم ببث مباريات الدوري على قناتها على يوتيوب حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضافت الرابطة أن المباريات ستُبث بالتعليق العربي مباشرةً من مركز الإنتاج الجديد الخاص برابطة الدوري الإيطالي في ليسوني، وهي واحدة من الميزات الجديدة الرائعة مع انطلاق الموسم.

وفيما يلي تردد قنوات ليبيا الرياضية:

تردد Libya Sport SD 2:

التردد: 11765

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

Libya Sport HD 2:

التردد: 12303

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

التصحيح: 5/6