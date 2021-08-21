بطولة إيطاليا: انتر يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بقوة أمام جنوى

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روما: استهلّ إنتر حملة الدفاع عن لقبه بقوّة إثر فوزه على جنوى 4-0 في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم على ملعب سان سيرو.

ونجح إنتر في تحقيق بداية قويّة وسجّل له أهدافه الأربعة الدولي السلوفاكي ميلان سكرينيار (6)، التركي هاكان تشالهانوغلو القادم من الجار ميلان هذا الصيف (14)، التشيلياني أرتورو فيدال (74) والبوسني إدين دجيكو (88).

يدخل إنتر إلى الموسم الحالي وسط احتجاجات لجماهيره ومشكلات ماليّة تهدّد بعرقلة عمليّة دفاعه عن لقبه.

وبلغ الصيف الدراماتيكي أدنى مستوياته الأسبوع الماضي بالنسبة لحامل اللّقب 19 مرّة، بعد تخلّيه عن رأس حربته البلجيكي روميلو لوكاكو لفريقه السابق تشلسي الإنكليزي. وهو انتقال أشعل غضب جماهيره، الرئيس التنفيذي جوزيبي ماروتا والمدرّب الجديد سيموني إنزاغي.

وكان خسر نيراتزوري أيضاً الظهير الأيمن المغربي الدولي أشرف حكيمي لباريس سان جرمان الفرنسي، علماً بأنّ الأخير لعب دوراً رئيساً في منح إنتر لقبه الأول في "سيري أ" منذ عام 2010.

كما يفتقد إنتر صانع ألعابه الدنماركي كريستيان إريكسن الذي تعرّض لأزمة قلبية في كأس أوروبا الأخيرة.

متاعب النادي الماليّة

وكانت متاعب النادي الماليّة واضحة قبل انتهاء الموسم الماضي، ما دفع المدرّب السابق أنتونيو كونتي إلى التخلّي عن مهامه الشهر الماضي مدركاً أنّ تشكيلته ستتعرّض لتخفيض عديدها، ليتولّى دفّة التدريب مكانه، إنزاغي، قادماً من لاتسيو الذي أشرف عليه بين العامين 2016 و2021.

برغم كل ذلك، يبقى "نيراتزوري" من المرشّحين للمنافسة، مع لاعب وسطه الدولي نيكولو باريلا ومهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس.

استُبدل لوكاكو بدجيكو، أحد أبرز مخضرمي الدوري الإيطالي هجوميّاً، لكن بعمر الخامسة والثلاثين وسبعة أهداف فقط الموسم الماضي، سيكون صعباً على مهاجم روما السابق تعويض فراغ البلجيكي العملاق.

حسم بطل إيطاليا للنتيجة

وجاء حسم بطل إيطاليا للنتيجة في وقت مبكر جداً من المباراة، إذ تمكّن سكرينيار من إفتتاح التسجيل بعد مرور ست دقائق فقط من عمر اللّقاء، برأسيّة قويّة داخل شباك جنوى إثر ركلة ركنية.

ولم يتأخّر أصحاب الأرض في إضافة الهدف الثاني بعدها بثماني دقائق، فتمكّن الوافد الجديد تشالهانوغلو الذي مرّر كرة الهدف الأوّل، من مضاعفة النتيجة إثر تسديدة رائعة من خارج المنطقة في الزاوية اليمنى.

وأضاف البديل فيدال الهدف الثالث من مسافة قريبة، إثر تمريرة بكعب القدم من نيكولو باريلا (74).

وبعد هدفه، تمكّن فيدال من تمرير كرة عالية دقيقة لدجيكو الذي تابعها برأسيّة قويّة من داخل المنطقة ليكمل مهرجان الأهداف (88).

وفي مباراة أخرى، فاز ساسوولو على هيلاس فيرونا 2-صفر.