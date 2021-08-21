دورة سنسيناتي: بارتي تطيح بكيربر وتبلغ النهائي

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سينسيناتي: تغلّبت الأسترالية اشلي بارتي المصنّفة أولى عالميًّا على الألمانية أنجيليك كيربر 6-2 و7-5 وبلغت المباراة النهائية لدورة سينسيناتي الأميركية، إحدى دورات الألف نقطة للماسترز لدى السيدات.

وتلتقي بارتي التي لم تخسر أي مجموعة في سينسيناتي حتى الآن، في المباراة النهائيّة مع التشيكية كارولينا بليشكوفا أو الإسبانية باولو بادوسا.

ولم تواجه الأسترالية التي تتصدّر تصنيف اللّاعبات المحترفات منذ 82 أسبوعًا، أي صعوبة في حسم المجموعة الأولى، لكنّها لقيت مقاومة كبيرة في الثانية قبل أن تحسم الأمور في صالحها في مدى 75 دقيقة محقّقة فوزها الرابع على منافستها مقابل خسارتين.

وكانت كيربر تعرّضت للخسارة للمرة الأخيرة أمام بارتي بالذات في نصف نهائي بطولة ويمبلدون في تموز/ يوليو الماضي.

وستكون بارتي إحدى أبرز المرشّحات لإحراز بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام والتي تنطلق في 30 من الشهر الحالي على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك.

وسبق لبارتي أن أحرزت لقبين كبيرين في رولان غاروس عام 2019 وويمبلدون خلال العام الحالي.