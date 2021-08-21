شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يخسر من الأخدود السعودي برباعية وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي المباراة الودية التى أقيمت اليوم ضد فريق الأخدود السعودى على ملعب فندق ميركيور بأربعة أهداف مقابل هدف.

اللقاء جاء ضمن استعدادات الفريق لمباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها على ملعب الإسماعيلية ضمن الأسبوع قبل الأخير من بطولة الدوري العام.

وخاض الإسماعيلى اللقاء بتشكيل مكون من:-

محمد صبحي

محمد إيهاب ، محمد هاشم ، محمد نصر ، عبد الله جمعة لخط الدفاع

زياد طارق ، محمود دونجا ، محمد سليمان ، محمد عبد السميع لخط الوسط

شيلونجو ، محمد الشامي فى الهجوم

أحرز هدف الإسماعيلى اللاعب عمر الوحش من ضربة جزاء .

يذكر أن الجهاز الفنى للدراويش قام بمنح الفرصة لبعض الناشئين والبدلاء من أجل الوقوف على مستواهم الفنى والبدنى.