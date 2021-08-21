شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب البنك: حزين لضياع الفوز أمام المحلة ومباراة الاتحاد القادمة حياة أو موت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عن حزنه بسبب التعادل أمام غزل المحلة بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى.

وقال جلال، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 1"، إن فريقه عانى من غيابات مؤثرة أمام غزل المحلة، خصوصا أن الفريق افتقد جهود كريم بامبو ومحمد عصام، لافتا إلى فريقه تراجع بشكل كبير في نص ملعبه بعد تسجيل الهدف.

وأضاف جلال: "سنتعلم من الأخطاء وسنتمسك بالفرصة ومباراة الاتحاد السكندرى القادم بالنسبة لنا حياة أو موت للحصول على الثلاث نقاط".

وتعادل فريق غزل المحلة مع البنك الأهلي 1 / 1، ليضمن المحلة البقاء رسميا في الدوري للموسم الجاري، بعد وصوله للنقطة 35 فى المركز الـ13، ويرتفع رصيد البنك للنقطة 33 فى المركز 15.

تقدم البنك بهدف أحرزه موسى دياوارا فى الدقيقة 45+2 من الشوط الأول، وتعادل خالد الأخميمي فى الدقيقة 89 في اللقاء الذى أقيم باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاءت أحداث الشوط الأول هادئة من قبل الفريقين وكان الاستحواذ متبادلا بين الفريقين، وكانت أخطر فرصة للمحلة عن طريق عبد الرحمن أجويرو بعد استقباله عرضية يحيي حامد وتصدى لها حارس البنك محمود الزنفلي ببراعة، وفى الدقيقة 45+2 نجح أحمد علي في تهيئة كرة رائعة لموسى دياوارا يحرزها قوية على يمين حارس المحلة عمرو شعبان.

مع بداية الشوط الثاني كان الاستحواذ لفريق غزل المحلة الذي سيطر على معظم مجريات المباراة، ووصل أكثر من مرة لمرمى البنك دون ترجمة لأهداف، إلى أن تشهد الدقيقة 89 هدفا برأسية من خالد الأخميمي، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1 / 1.

بدأ خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة تشكيل فريقه كالتالي: عمرو شعبان و أحمد عيد و محمد فتح الله و فتحي مبروك و يحيي حامد و عبدو يحيي و أحمد الشيخ و أحمد الندري و هشام بلحه و بسام ماهر و عبد الرحمن أجويرو

بينما جاء تشكيل البنك كالتالي: محمود الزنفلي و عاصم صلاح و أسامة إبراهيم و حسام السيد و محمد دبش و محمد فتحي و محمد بسيوني و فادي فريد و موسى دياوارا و أحمد إبراهيم و أحمد علي.