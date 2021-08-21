شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح ملف ضم مهاجم محلي بعد أزمة غياب محمد شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي إعادة النظر بشأن التعاقد مع مهاجم محلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعد الأزمة الفنية التي خلفها غياب محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر وهداف الدوري بالموسم الحالي؛ بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وغاب محمد شريف عن مباريات الأهلي أمام كل من: إنبي وطلائع الجيش والمصري بخلاف عدم قدرته على استكمال مباراة فريقه ضد الإسماعيلي، إضافة إلى عدم قدرة الثلاثي صلاح محسن ووالتر بواليا ومروان محسن على تعويض غيابه.

وتخطط لجنة التخطيط بالاتفاق مع الجهاز الفني على الاختيار بين أكثر من مهاجم محلي لصعوبة التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد بعد التعاقد مع الثنائي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي، ولويس ميكيسوني لاعب سيمبا التنزاني، وحاجته للتخلي عن ثنائي أجنبي ويعد والتر بواليا وجونيور أجايي الأقرب للرحيل عن الأهلي في الصيف الحالي.

وطرحت لجنة التخطيط بالأهلي أكثر من مهاجم للتعاقد معه في الصيف الحالي، مثل حسام حسن مهاجم سموحة والعائد من الإعارة إلى ليبيا والتفكير في إعادة عمرو جمال المتواجد في صفوف طلائع الجيش أو شادي حسين مهاجم سيراميكا.

ووافق مسئولو النادي الأهلي على انتقال أحمد ياسر ريان إلى ألتاي ازمير التركي على سبيل الإعارة مقابل 300 ألف دولار بخلاف 2 مليون دولار حال رغبة النادي التركي في شرائه بشكل نهائي عقب انتهاء مدة الإعارة، بخلاف 500 ألف دولار أخرى كمزايا إضافية.