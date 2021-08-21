شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنبى يعلن تمسكه بمحمود جاد ويؤكد: نسعى لتطفيش بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصطفى الأمير، رئيس نادى إنبى، آخر تطورات العرض الذى تقدم به مسئولو بيراميدز لضم محمود جاد، حارس مرمى الفريق البترولى، فى الانتقالات الصيفية القادمة.

قال الأمير في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن محمود جاد من الحراس الواعدين في الدورى المصرى ويمتلك موهبة عالية، موضحا أن نية النادى البترولى هى تسويق اللاعب خارجيا في الفترة القادمة وعدم بيعه لأى ناد في مصر.

أكد الأمير أنه يسعى في الفترة الحالية لتطفيش نادى بيراميدز وعدم الموافقة على العرض الذى تقدموا به لضم جاد، خاصة أن الأخير ما زال سنه صغيرة وحارس المرمى يستطيع البقاء فى الملاعب حتى سن الـ39 عاما دون تعب أو ملل.

وفى سياق متصل كشف مصدر بجهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى أن إدارة النادى البترولى طلبت من نظيرتها فى بيراميدز 45 مليون جنيه لبيع محمود جاد حارس الفريق فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن إدارة بيراميدز اعتبرت هذا الرقم مبالغا فيه من أجل الحصول على خدمات جاد، موضحا أن إدارة الفريق السماوى ما زالت فى مرحلة التفاوض لتخفيض المبلغ.

ودخل مسئولو نادى بيراميدز فى مفاوضات رسمية مع نظرائهم بنادى إنبى من أجل ضم محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل حاجة بيراميدز لتدعيم مركز حراسة المرمى فى الموسم الجديد.

وترغب إدارة بيراميدز فى تدعيم مركز حراسة المرمى فى ظل تعرض أحمد الشناوى لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، وتواجد شريف إكرامى والمهدى سليمان فقط، بالوقت الحالى.

ومن المنتظر أن يتفاوض مسئولو بيراميدز مع نظرائهم فى إنبى حول المقابل المادى المطلوب لإتمام الصفقة، خاصة فى ظل ترحيب الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان برحيل اللاعب.