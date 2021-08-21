شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتقدم على المقاصة 1/0 في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقة المقاولون والمقاصة، والذى جمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى العام، بتقدم ذئاب الجبل أصحاب الأرض، بهدف نظيف سجله أمير عابد ظهير أيمن المقاولون في الدقيقة 30 من عمر اللقاء.

جاءت بداية الشوط مثيرة وحماسية، وخاصة من جانب المقاولون العرب الذى شن هجمات متتالية على دفاعات المقاصة، في محاولة لإحراز هدف التقدم.

وسجل أمير عابد ظهير أيمن المقاولون العرب، هدف التقدم لذئاب الجبل في اللقاء عقب متابعته لكرة مرتدة من دفاعات المقاصة في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

واصل المقاولون محاولاته لإدراك الهدف الثانى، مع بعض المحاولات غير الخطيرة للمقاصة، واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الأول في الدقيقة 48 في ظل تقدم المقاولون بهدف نظيف.

كان المقاولون قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد العربى في حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير، فاروقا نور الدين، أحمد عبد العزيز زيزو، وسيم النغموشى، عمر سافيولا، أحمد كابوريا، لويس إدوارد، أحمد داوودا، أحمد حسن مكى.

وعلى مقاعد البدلاء كل من: محمود أبو السعود، أحمد مجدى، محمد حمدى زكى، عبد الرحمن فاروق، محمد مجلى، أحمد شكرى، هيثم الجوينى، خالد الحسينى.

يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 42 هدفا.