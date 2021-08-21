شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. سموحة يتقدم على الجونة 2 / 1 وطرد عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة سموحة والجونة بتقدم الفريق السكندري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري المصري.

أحرز سموحة هدف التقدم فقي الدقيقة 9 من هجمة منظمة بدأت من عند مصطفى فتحي من الجبهة اليسرى، ومررها إلى إسلام جمال في الجبهة اليمنى والذي أهداها لمحمد نادي وسددها الأخير مباشرة في المرمى.

واحتسب عبد العزيز السيد ركلة جزاء في الدقيقة 20 لصالح سموحة بعد استدعائه من قِبَل الفار لمراجعة لعبة إسلام جمال وعمرو سعداوي بعد عرقلة الأخير للاعب سموحة من الخلف، وسجل مصطفى فتحي هدف سموحة الثاني في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

وتدخل الفار للمرة الثانية في الدقيقة 31 نتيجة عرقلة مصطفى فتحي من قبل أحمد عادل عبد المنعم، وقرر طرد اللاعب بعدما اكتفى بإنذاره في بداية الأمر، ليستكمل الجونة المباراة بـ10 لاعبين، ويضطر الفريق الساحلي لإجراء تبديل بنزول محمود الغرباوي بدلا من عموري في الدقيقة 35.

واستمرت النتيجة حتى الدقيقة 48، بعدما نجح كريم الطيب في تقليص النتيجة وإحراز الهدف الأول للجونة بعد استقبال عرضية عمرو سعداوي من الجبهة اليسرى، وينتهي الشوط الأول بنتيجة 2 / 1 لسموحة.

وأعلن أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، تشكيل فريقه، وذلك كما يلي: الهاني سليمان في حراسة المرمى ورجب نبيل ومحمود عزت ومحمد عبد المنعم واسلام جمال في الدفاع ومحمود حليمو ومحمد كنرايا وشريف رضا في الوسط، ومصطفى فتحي وأحمد عبد القادر و محمد نادي في الهجوم.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من، عمر صلاح ومحمود البدري وأحمد حمص وعبد الكبير الوادي ورفيق كابو وديريك تساميمبي وأطهر الطاهر ومحمد شكري ومحمد محسن ليلة.

فيما أعلن رضا شحاتة تشكيل فريقه لمواجهة سموحة والمكون من أحمد عادل في حراسة المرمى، محمد عبد الجواد ومحمود الجزار ومحمد نجيب وعمرو سعداوي في الدفاع وناصر ناصر وعربي بدر ووعمرو بركات وعموري في الوسط، وإسلام عبد النعيم وكريم الطيب في الهجوم.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من، محمود الغرباوي ومحمود الشبراوي ومحمد رجب وأحمد عامر وجوناثان نجويم ومحمد يكن واسلام ناصر وزياد الجيوشي وعلي زعزع.