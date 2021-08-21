شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد بعد بقاء المحلة فى الممتاز: وعدنا وأوفينا وحزنت من الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر خالد عيد، المدير الفني لغزل المحلة، عن سعادته بالبقاء في الدورى الممتاز، بعد التعادل مع البنك الأهلي بهدف لمثله فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 على استاد بتروسبورت.

قال عيد، في تصريحات تليفزيونية على قناة "أون تايم سبورتس1" أن الأمل كان يتمثل هذا الموسم في البقاء بالدورى الممتاز، لافتا إلى أنه وعد الجماهير بعدم الهبوط إلى القسم الثانى وأوفى بذلك رغم الضغوط والظروف الصعبة التى تعرض لها الفريق.

وأضاف المدير الفني لغزل المحلة: "تعرضنا للهجوم والبعض شكك في قدراتنا ونحارب منذ فترة وتفادينا كل هذه الأشياء حتى لا يتأثر اللاعبين وربنا وفقنا والموسم القادم سيشهد تدعيم الفريق بصفقات قوية ترضى طموحات الجماهير".

وتعادل فريق غزل المحلة مع البنك الأهلي 1 / 1، ليضمن المحلة البقاء رسميا في الدوري للموسم الجاري، بعد وصوله للنقطة 35 فى المركز الـ13، ويرتفع رصيد البنك للنقطة 33 فى المركز 15.

تقدم البنك بهدف أحرزه موسيى دياوارا فى الدقيقة 45+2 من الشوط الأول، وتعادل خالد الأخميمي فى الدقيقة 89 في اللقاء الذى أقيم باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاءت أحداث الشوط الأول هادئة من قبل الفريقين وكان الاستحواذ متبادلا بين الفريقين، وكانت أخطر فرصة للمحلة عن طريق عبد الرحمن أجويرو بعد استقباله عرضية يحيي حامد وتصدى لها حارس البنك محمود الزنفلي ببراعة، وفى الدقيقة 45+2 نجح أحمد علي في تهيئة كرة رائعة لموسى دياوارا يحرزها قوية على يمين حارس المحلة عمرو شعبان.

مع بداية الشوط الثاني كان الاستحواذ لفريق غزل المحلة الذي سيطر على معظم مجريات المباراة، ووصل أكثر من مرة لمرمى البنك دون ترجمة لأهداف، إلى أن تشهد الدقيقة 89 هدفا برأسية من خالد الأخميمي، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1 / 1.

بدأ خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة تشكيل فريقه كالتالي: عمرو شعبان و أحمد عيد و محمد فتح الله و فتحي مبروك و يحيي حامد و عبدو يحيي و أحمد الشيخ و أحمد الندري و هشام بلحه و بسام ماهر و عبد الرحمن أجويرو

بينما جاء تشكيل البنك كالتالي: محمود الزنفلي و عاصم صلاح و أسامة إبراهيم و حسام السيد و محمد دبش و محمد فتحي و محمد بسيوني و فادي فريد و موسي دياوارا و أحمد إبراهيم و أحمد علي.