شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يتعادل مع البنك الأهلي ويضمن البقاء فى الدوري الممتاز رسمياً.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق غزل المحلة مع البنك الأهلي 1 / 1 ليضمن المحلة البقاء رسمياً في الدوري للموسم الجاري بعد وصوله للنقطة 35 فى المركز الـ13 ويرتفع رصيد البنك للنقطة 33 فى المركز 15.

تقدم البنك بهدف أحرزه موسي دياوارا فى الدقيقة 45+2 من الشوط الأول، وتعادل خالد الأخميمي فى الدقيقة 89 في اللقاء الذى أقيم باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاءت أحداث الشوط الأول هادئة من قبل الفريقين وكان الاستحواذ متبادل بين الفريقين ، و كانت أخطر فرصة للمحلة عن طريق عبد الرحمن أجويرو بعد إستقبال لعرضية يحيي حامد يتصدي لها حارس البنك محمود الزنفلي ببراعة ، وفى الدقيقة 45+2 ينجح أحمد علي في تهيئة كرة رائعة لموسي دياوارا يحرزها قوية على يمين حارس المحلة عمرو شعبان .

مع بداية الشوط الثاني كان الاستحواذ لفريق غزل المحلة الذي سيطر علي معظم مجريات المباراة ووصل أكثر من مرة لمرمي البنك دون ترجمة لأهداف إلى أن تشهد الدقيقة 89 هدف برأسية من خالد الأخميمي لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1 / 1.

بدأ خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة تشكيل فريقه كالتالي: عمرو شعبان و أحمد عيد و محمد فتح الله و فتحي مبروك و يحيي حامد و عبدو يحيي و أحمد الشيخ و أحمد الندري و هشام بلحه و بسام ماهر و عبد الرحمن أجويرو

بينما جاء تشكيل البنك كالتالي :محمود الزنفلي و عاصم صلاح و أسامه إبراهيم وحسام السيد و محمد دبش و محمد فتحي و محمد بسيوني و فادي فريد و موسي دياوارا و أحمد إبراهيم و أحمد علي.