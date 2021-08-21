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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 21 / 8 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت الموافق 21 /  8  / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، محمد صلاح يحمل شارة قيادة المنتخب بصفة نهائية ودائمة، والمحلة يتعادل مع البنك الأهلي ويضمن البقاء فى الدوري الممتاز رسميا.

المحلة يتعادل مع البنك الأهلي ويضمن البقاء فى الدوري الممتاز رسمياً.. فيديو

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محمد صلاح يحمل شارة قيادة المنتخب بصفة نهائية ودائمة

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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