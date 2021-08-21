شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد احتفال لاعبي غزل المحلة مع الجمهور عقب البقاء في الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو غزل المحلة مع الجماهير، بعد ضمان البقاء فى الدوري الممتاز، وذلك بعد التعادل 1-1 مع البنك الأهلي ووصول زعيم الفلاحين للنقطة 35 فى المركز الـ13، ويرتفع رصيد البنك للنقطة 33 فى المركز 15.

وتقدم البنك بهدف أحرزه موسى دياوارا فى الدقيقة 45+2 من الشوط الأول، وتعادل خالد الأخميمي فى الدقيقة 89 في اللقاء الذى أقيم باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاءت أحداث الشوط الأول هادئة من قِبَل الفريقين وكان الاستحواذ متبادلا بين الفريقين، وكانت أخطر فرصة للمحلة عن طريق عبد الرحمن أجويرو، بعد استقباله عرضية يحيي حامد يتصدى لها حارس البنك محمود الزنفلي ببراعة، وفى الدقيقة 45+2 ينجح أحمد علي في تهيئة كرة رائعة لموسى دياوارا يحرزها قوية على يمين حارس المحلة عمرو شعبان .

مع بداية الشوط الثاني كان الاستحواذ لفريق غزل المحلة الذي سيطر علي معظم مجريات المباراة، ووصل أكثر من مرة لمرمى البنك دون ترجمة لأهداف إلى أن تشهد الدقيقة 89 هدفا برأسية من خالد الأخميمي لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1 / 1.

بدأ خالد عيد، المدير الفني لغزل المحلة، تشكيل فريقه كالتالي: عمرو شعبان و أحمد عيد و محمد فتح الله و فتحي مبروك و يحيي حامد و عبدو يحيي و أحمد الشيخ و أحمد الندري و هشام بلحه و بسام ماهر و عبد الرحمن أجويرو.

بينما جاء تشكيل البنك كالتالي: محمود الزنفلي و عاصم صلاح و أسامة إبراهيم و حسام السيد و محمد دبش و محمد فتحي و محمد بسيوني و فادي فريد و موسي دياوارا و أحمد إبراهيم و أحمد علي.