شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الإنتاج الحربي يهبط للقسم الثانى بعد 12 موسما في الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع فريق الإنتاج الحربي مسابقات الدوري المصري الممتاز، وتأكد هبوطه لدورى القسم الثاني، بعد التعادل الذي حققه الفريق اليوم مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 32 من الدورى.

وتوقف رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 27 ويفصله عن أقرب فريق ضمن البقاء البنك الأهلى 6 نقاط، لكن حتى لو حقق الإنتاج الفوز في المباراتين المتبقيتين وسقط البنك الأهلى في فخ الهزيمة في نفس الجولتين ستكون المواجهات المباشرة لصالح البنك الأهلي الذي فاز وتعادل مع الإنتاج الحربي في مباراتي الدور الأول والثاني.

وأنهى الإنتاج الحربي موسم 2008-2009 متصدرًا قمة مجموعة القاهرة بالدوري الدرجة الثانية ليصعد للدوري المصري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه بعد منافسة شديدة مع فريقي النصر والداخلية.

ونجح طارق يحيى نجاحا كبيرا مع الفريق في موسمه الأول بالدوري الممتاز الذي أنهاه في المركز السابع برصيد 41 نقطة، ولكن لم يستمر يحيى في منصبه سوى لذاك الموسم فقط؛ لتفضيله الانتقال للنادي الصاعد حديثا وقتها، وهو فريق مصر المقاصة.