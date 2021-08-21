شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفرض التعادل 1 - 1 على الإنتاج الحربى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الإنتاج عن طريق حسن ياسين فى الدقيقة 15 من زمن اللقاء، قبل أن يتعادل البديل عادل بدر نيمار للاتحاد السكندري في الدقيقة 85 من زمن المباراة.

وجاء الهدف الأول للإنتاج بعد رجوع الحكم حمد العدوي لتقنية الفيديو المساعد "الفار"، ليحتسب ضربة جزاء على مدافع الاتحاد داميون لوي، وتصدى لتنفيذها حسن ياسين في الدقيقة 15، ورغم تصدى محمد صبحى للكرة إلا أن ياسين تبعها ووضع فريقه في المقدمة، فيما كثف الانتاج من هجماته لادركاك التعادل حتى نجح نيمار من استغلال عرضية خالد الغندور وتسجيل هدف التعادل في مرمى أحمد يحيى حارس الانتاج.

بهذه النتيجة يحتل الإنتاج الحربي المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 58 هدفاً، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 11 مواجهة وخسر مثلها وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه مثلها.

مواجهة اليوم، دخلها الإنتاج بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل زعيم الثغر مع سيراميكا سلبياً في نفس الجولة.

كانت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين دون رد سجلهم روماريو وليامز ورزاق سيسيه بالجولة 15 للمسابقة على إستاد الاسكندرية.

والتقى الانتاج والاتحاد في 21 مباراة قبل صدام الليلة انتهت 9 لقاءات منها بالتعادل مقابل 7 انتصارات للاتحاد وخمسة لزعيم الثغر.