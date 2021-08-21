شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعلن انضمام أحمد جمعة لصفوف الفريق بعد مباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى الأمير، رئيس نادى إنبى، أن الفريق البترولى حصل على خدمات أحمد جمعة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى البورسعيدى، وأنهم اتخذوا قراراً بالإعلان عن الصفقة رسميا نهاية الموسم الجاري.

وأضاف رئيس نادى إنبي فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الكشف عن صفقة أحمد جمعة سيكون بعد مباراة الجونة المقرر لها السبت المقبل باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدورى المصري.

من جهته أعرب أحمد جمعة عن حزنه الشديد لرحيله عن الفريق البورسعيدى بنهاية الموسم الجاري، وقال جمعة فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، كنت أتمنى أن أنهى مسيرتى فى المصرى، ولكن لا أريد الدخول فى تفاصيل لأن المصرى بيتى وسيظل بيتى وكل شىء نصيب، الباب كان مفتوح للتفاوض مع المصرى حتى بعدما وقعت لإنبى والذى قدرنى جيدا ومنذ يناير الماضى كان يحق لى التوقيع لأى نادٍ.

وأضاف جمعة، حزين لرحيلى بهذه الطريقة عن النادى المصرى لأنه بيتي، وكنت أتمنى أن تفاوضنى الإدارة فى وقت مبكر قبل أن أجلس مع مسئولى إنبي، كما تمنيت الرحيل بطريقة أفضل، واللاعبون الكبار فى الفريق يجب تقديرهم.

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مباراة إنبى و طلائع الجيش في اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ 32 من بطولة الدورى المصرى الممتاز .