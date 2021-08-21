شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. أسوان أول الهابطين للقسم الثانى بعد تعادل البنك الأهلى مع المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد هبوط فريق أسوان بشكل رسمى إلى دورى القسم الثانى، بعد تعادل البنك الأهلى مع غزل المحلة بهدف لكل منهما، فى مباراة الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام،حيث رفع البنك الأهلى رصيده إلى النقطة 33، ووالتى لا يستطيع أبناء الجنوب تخطيها.

وفى حال فوز أسوان فى آخر مباراتين أمام سموحة والأهلى فلن يتخطى أبناء الجنوب النقطة 33 وهو ما يعنى هبوط الفريق بشكل رسمى إلى دورى القسم الثانى ليكون أول الهابطين، حيث تخدم المواجهات المباشرة بين الفريقين البنك الأهلى.

وكان أسوان قد خسر مباراة الجولة 32 أمام بيراميدز بهدفين نظيفين، ليتوقف رصيده عند النقطة 27 وذلك بعد الهزيمة أمام المقاولون العرب بنتيجة 2/1 فى الجولة 31.

ويتبقى للبنك الأهلى مواجهتى الزمالك والاتحاد السكندرى عقب مباراة غزل المحلة، بينما يواجه أسوان فريق سموحة قبل أن يختتم مبارياته فى الدورى الممتاز بمواجهة قوية أمام الأهلى.

ويحتل أسوان المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 17 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 56 هدفاً.