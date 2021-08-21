بالفيديو.. أحمد ياسر ريان يسجل أول أهدافه في الدوري التركي بصاروخية رائعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

سجل أحمد ياسر ريان مهاجم نادي ألتاي أزمير المعار له من الأهلي، أول أهدافه مع فريقه الجديد خلال مشاركته الأولى بعد إتمام الانتقال رسميًا، يوم الثلاثاء الماضي.

وشارك أحمد ياسر ريان مع ألتاي في مواجهته ضد ألانيا سبور ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري التركي الممتاز.

وتواجد ريان على مقاعد البدلاء في بداية المواجهة، قبل أن يدخل بديلًا في الدقيقة 80، لينجح في تسجيل الهدف بعد 5 دقائق فقط من دخوله للملعب.

نتيجة اللقاء كانت تشير إلى تقدم ألتاي بثلاثة أهداف لواحد لحظة دخول ريان الذي سجل رابع الأهداف بعد تصويبة صاروخية رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة يكون ألتاي قد تربع على صدارة الدوري التركي برصيد ست نقاط، أمام بيشكتاش وقاسم باشا وفاتح كاراجمرك برصيد أربع نقاط لكل فريق.