صراع البطاقة الأخيرة.. الإسماعيلي بين 3 أندية مهددة بالهبوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

هبط فريقا أسوان والإنتاج الحربي إلى دوري الدرجة الثانية رسميا بعد تعادل الاتحاد السكندري مع الإنتاج الحربي (1-1)، وتعادل غزل المحلة مع البنك الأهلي بنفس النتيجة في الجولة الـ32 للمسابقة.

وخطف غزل المحلة تعادلا قاتلا من البنك الأهلي ليضمن البقاء رسميا في الدوري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة، بينما هبط فريقا أسوان والإنتاج بعدما أصبح رصيدهما 27 نقطة في قاع الترتيب.

وتتبقى بطاقة ثالثة أخيرة سيهبط صاحبها إلى الدرجة الثانية، وهي التي تهدد ثلاثة أندية وهم: الإسماعيلي، البنك الأهلي، ووادي دجلة، لتشتعل بينهم المنافسة على البقاء في الجولتين المتبقيتين للدوري.

الوضع الحالي للمراكز الأخيرة في جدول الدوري المصري:

12- المقاولون العرب - 35 نقطة "ضمن البقاء"

13- غزل المحلة - 35 نقطة "ضمن البقاء"

14- الإسماعيلي - 34 نقطة (بعد قرار اتحاد الكرة بخصم 3 نقاط من رصيده)

15- البنك الأهلي - 33 نقطة

---------------

16- وادي دجلة - 28 نقطة

17- الإنتاج الحربي - 27 نقطة "هبط رسميا"

18- أسوان - 27 نقطة "هبط رسميا"

فرص بقاء الثلاثي المهدد:

بعد قرار اتحاد الكرة بخصم ثلاث نقاط من الإسماعيلي بسبب أزمته مع نادي النجوم، أصبح الدراويش بين الأندية المهددة بالهبوط، لكنه يبقى الفريق الأوفر حظا بالبقاء.

الإسماعيلي الذي يحتل المركز الـ14 برصيد 34 نقطة سيواجه فريقي طلائع الجيش في الجولة الـ33 وسيراميكا كليوباترا في الجولة الـ34 الأخيرة.

ويحتاج الدراويش إلى حصد نقطة واحدة ليضمن البقاء رسميا في الدوري الممتاز، حيث ستبعده النقطة الـ35 عن صراع الهبوط وإمكانية أن يلاحقه وادي دجلة.

أما البنك الأهلي الذي يحتل المركز الـ15 برصيد 33 نقطة سيواجه الاتحاد السكندري في الجولة الـ33 ثم الزمالك متصدر الدوري حاليا في الجولة الـ34.

ويكفي الفريق الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بالدوري الممتاز تحقيق الفوز أو التعادل على الأقل في المباراتين المتبقيتين من أجل ضمان البقاء.

فيما سيلعب وادي دجلة صاحب المركز الـ16 أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ33 والإنتاج الحربي في الجولة الـ34 الأخيرة.

وبالنسبة لوادي دجلة، فالفريق يبحث عن معجزة من أجل النجاة من الهبوط، حيث لا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين من أجل البقاء في الدوري الممتاز مع تعثر الإسماعيلي والبنك الأهلي.

وإذا تمكن وادي دجلة من تحقيق الفوز في المباراتين سيصبح رصيده 34 نقطة، وهو ما قد يمنحه فرصة التفوق على الإسماعيلي في المواجهات المباشرة حال خسارة الدراويش مباراتيه المتبقيتين.

كما يتفوق وادي دجلة على البنك الأهلي في المواجهات المباشرة، وبالتالي لن يكفي البنك الأهلي حصد نقطة واحدة من أجل الإفلات من الهبوط، حيث سيتساوى معه دجلة في النقاط وقتها ويتجاوزه في الترتيب.