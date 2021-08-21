خالد عيد باكيًا: تعرضنا لحرب ممن ينتمون للمحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح خالد عيد المدير الفني لنادي غزل المحلة بأنهم تعرضوا لما أسماه بـ"الحرب" من أشخاص تنتمي للنادي طوال الفترة الماضية، وأوضح أن موقفه من الاستمرار في تدريب الفريق سيتحدد عقب نهاية مباريات الدوري.

وقال خالد عيد في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية عقب التعادل مع البنك الأهلي 1-1 وضمان البقاء في الدوري، وهو يغالب دموعه: "نحن لم نعد أحد بالمنافسة على الدوري، كل ما فكرنا فيه طوال الموسم هو البقاء، وهذا ما تحقق".

ثم تحدث عن سبب البكاء، قائلًا: "نتعرض للحرب منذ فترة طويلة من أشخاص تنتمي للمحلة والمفترض أنها تشجع غزل المحلة.. أنا لا أطلب من أحد أن يدعمني أنا شخصيًا لكن ساندوا النادي، لقد عدنا للدوري الممتاز بعد سنوات من الغياب".

وتابع: "موقفي من البقاء في النادي سوف يتحدد بعد لعب أخر مباراة في الدوري، وسوف أخطر إدارة النادي بالأمر".

وضمن غزل المحلة البقاء في الدوري بعدما وصل إلى النقطة 35، قبل جولتين من نهاية المسابقة.