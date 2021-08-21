غزل المحلة يضمن البقاء بتعادل قاتل.. وهبوط الإنتاج وأسوان رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

خطف فريق غزل المحلة تعادلا قاتلا من البنك الأهلي ليضمن البقاء رسميا في بطولة الدوري المصري الممتاز، بينما هبط فريقا الإنتاج الحربي وأسوان إلى الدرجة الثانية.

وحول المحلة تأخره في النتيجة أمام البنك الأهلي إلى تعادل في الدقائق الأخيرة، حيث افتتح موسى دياوارا باب التسجيل في المباراة قبل أن يتعادل خالد الإخميمي في الدقيقة الـ89 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع غزل المحلة رصيده إلى النقطة 35 في المركز الـ14 ليضمن البقاء، وظل خلفه البنك الأهلي في المركز الـ15 ليبقى مهددا بالهبوط بعدما حصد 33 نقطة حتى الآن.

ويبتعد البنك الأهلي قبل جولتين من نهاية الدوري بفارق خمس نقاط عن وادي دجلة الذي يحتل المركز الـ16، وهو المركز الذي يهبط بصاحبه إلى الدرجة الثانية، فيما هبط فريقا الإنتاج وأسوان.

وهبط الإنتاج الحربي إلى دوري الدرجة الثانية بعدما فرّط في تقدمه على الاتحاد السكندري، حيث افتتح التسجيل في البداية عن طريق حسن ياسين، قبل أن يدرك عادل بدر التعادل لزعيم الثغر.

وأصبح الإنتاج الحربي في المركز الـ17 قبل الأخير برصيد 27 نقطة، متساويا مع أسوان الذي تراجع إلى المركز الأخير، ليهبط الفريقان بشكل رسمي إلى دوري الدرجة الثانية بالموسم المقبل.

ولن يستطيع فريقا الإنتاج وأسوان الهروب من مراكز الهبوط حال تحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين، حيث سيتساوى الفريقان مع البنك الأهلي حال خسارة مباراتيه المتبقيتين، وسيتفوق الأخير في المواجهات المباشرة.

ترتيب المراكز الأخيرة في جدول ترتيب الدوري:

12- المقاولون العرب - 35 نقطة

13- غزل المحلة - 35 نقطة

14- الإسماعيلي - 34 نقطة (بعد قرار اتحاد الكرة بخصم 3 نقاط من رصيده)

15- البنك الأهلي - 33 نقطة

16- وادي دجلة - 28 نقطة

17- الإنتاج الحربي - 27 نقطة

18- أسوان - 27 نقطة