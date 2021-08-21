الأبيض يقترب من اللقب.. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك.. وقائمة الهدافين.. والمباريات المتبقية للقطبين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

اقترب نادي الزمالك من حسم لقب الدوري، بعدما نجح في الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السويس، مساء الجمعة، في الجولة الـ32 من المسابقة.

وسجل أشرف بن شرقي هدف الزمالك الأول في الدقيقة 45، وعزز أحمد زيزو الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 60، بينما أحرز أحمد محسن هدف سيراميكا كليوباترا الوحيد في الدقيقة 41.

على الجانب الأخر، حقق الأهلي الفوز على نظيره المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية.

وسجل أهداف الأهلي كل من صلاح محسن في الدقيقة 9، وطاهر محمد طاهر في الدقيقة 35، وحسين الشحات في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي للشوط الأول، ومحمود كهربا في الدقيقة 80.

فيما أحرز عمرو كمال الهدف الأول للمصري في الدقيقة 25، وأضاف أحمد رفعت الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وبذلك رفع الزمالك رصيده لـ 76 نقطة في المركز الأول، متفوقا على الأهلي بفارق 4 نقاط، قبل جولتين فقط من نهاية الموسم.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري حتى الآن:

1- الزمالك في المركز الأول برصيد 76 نقطة.

2- الأهلي في المركز الثاني برصيد 72 نقطة.

3-بيراميدز في المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

-4 المصري في المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

5- سموحة في المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

6- إنبي في المركز السادس برصيد 43 نقطة.

7- الاتحاد السكندري في المركز السابع برصيد 43 نقطة.

8- طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 40 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

10- الجونة في المركز العاشر برصيد 37 نقطة.

11- مصر للمقاصة في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

12– المقاولون العرب في المركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة.

13 – الإسماعيلي في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة.

14- غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة.

15- البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة.

16- وادي دجلة في المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.

17- أسوان في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.

18- الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة.

قائمة الهدافين

وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:

محمد شريف الأهلي 19 هدفا

أحمد ياسر ريان سيراميكا كليوباترا 15 هدفا

أشرف بنشرقي الزمالك 14

عمر كمال المصري البورسعيدي 13

مصطفى فتحي سموحة 12

المباريات المتبقية للأهلي والزمالك

ويتبقى للأهلي والزمالك مباراتين لكل منهما في الدوري هذا الموسم.

مباريات الأهلي

يتبقى للأهلي مواجهة كل من " الجونة- أسوان".

مباريات الزمالك

يتبقى للزمالك مواجهة كل من "الإنتاج الحربي- البنك الأهلي".

ويحتاج الزمالك للفوز على الإنتاج الحربي لتحقيق اللقب بشكل رسمي قبل نهاية الدوري بجولة واحدة.