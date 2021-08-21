شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن مكى يقود هجوم المقاولون أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد النحاس، المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، تشكيل ذئاب الجبل الذى يستعد لمواجهة مصر المقاصة، في اللقاء الذى يجمع الفريقين فى التاسعة مساءً باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى: أحمد العربى في حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير، فاروقا نور الدين، أحمد عبد العزيز زيزو، وسيم النغموشى، عمر سافيولا، أحمد كابوريا، لويس إدوارد، أحمد داوودا، أحمد حسن مكى.

وعلى مقاعد البدلاء كل من: محمود أبو السعود، أحمد مجدى، محمد حمدى زكى، عبد الرحمن فاروق، محمد مجلى، أحمد شكرى، هيثم الجوينى، خالد الحسينى.

ويستدرج المقاولون العرب نظيره مصر المقاصة في تمام التاسعة مساء اليوم السبت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين نستعرض كواليسها فى السطور التالية..

يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً.