شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي.. عبد القادر وفتحي يقودان سموحة والطيب وعبد النعيم للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي، المدير الفني لسموحة، تشكيل فريقه الذي سيواجه الجونة مساء اليوم السبت على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل سموحة من: الهاني سليمان في حراسة المرمى ورجب نبيل ومحمود عزت ومحمد عبد المنعم وإسلام جمال في الدفاع ومحمود حليمو ومحمد كنرايا وشريف رضا في الوسط، ومصطفى فتحي وأحمد عبد القادر ومحمد نادي في الهجوم.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: عمر صلاح ومحمود البدري وأحمد حمص وعبد الكبير الوادي ورفيق كابو وديريك تساميمبي وأطهر الطاهر ومحمد شكري ومحمد محسن ليلة.

فيما أعلن رضا شحاتة تشكيل فريقه لمواجهة سموحة والمكون من أحمد عادل في حراسة المرمى، محمد عبد الجواد ومحمود الجزار ومحمد نجيب وعمرو سعداوي في الدفاع وناصر ناصر وعربي بدر ووعمرو بركات وعموري في الوسط، وإسلام عبد النعيم وكريم الطيب في الهجوم.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمود الغرباوي ومحمود الشبراوي ومحمد رجب وأحمد عامر وجوناثان نجويم ومحمد يكن واسلام ناصر وزياد الجيوشي وعلي زعزع.