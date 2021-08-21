شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة بعثة يد الأهلى بالمغرب قبل الدخول فى فقاعة الكئوس الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت سلبية مسحة فيروس كورونا التى أجرتها بعثة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى فور الوصول للمغرب، وسيدخل الفريق فقاعة طبية بعد قليل كإجراء احترازى للحماية من فيروس كورونا خلال المشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس المقرر لها الفترة من 24 أغسطس الجارى وحتى 2 سبتمبر المقبل.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهانى النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللا فنيا، وتامر منيسى مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبا، ومصطفى نجيب إخصائى علاج طبيعي، ومحمد شهير العطار مدلكا.

أما قائمة لاعبى فريق «رجال يد الأهلي» فتضم كلا من : محمد عصام الطيار وعبدالرحمن طه وعبدالرحمن حميد وعبدالعزيز إيهاب واحمد راضى وعبدالرحمن فيصل، ومصطفى خليل وأسامة الجزيرى وإسلام حسن، ومحمود نعمان وسيف هانى ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامى وإبراهيم المصرى واحمد عادل وياسر سيف.

ويخوض فريق الأهلى المواجهة الأولى أمام ريما النيجيرى يوم 24 من شهر أغسطس الجارى فى السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة.

أما المواجهة الثانية أمام ريد ستار الإيفوارى يوم 26 من نفس الشهر الجارى فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

بينما تقام المواجهة الثالثة أمام فاب الكاميرونى يوم 28 أغسطس الحالى فى تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة