شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينهي الاتفاق مع إيهاب جلال على تمديد تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان اتفاقه مع إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، على تمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري لمدة موسم آخر بعد الاتفاق بين الطرفين على تدعيم الدراويش بصفقات جديدة مميزة والإبقاء على الهيكل الأساسي للفريق بتمديد عقود اللاعبين الذي تنتهي عقودهم في الفترات المقبلة.

وكان إيهاب جلال قد ألمح إلى غموض مستقبله مع الإسماعيلي وسط أنباء عن تلقيه عرضا لتدريب بيراميدز قبل أن تنجح إدارة الإسماعيلي في إثناء الثنائي محمد هاشم والأنجولي اربابل عن إتمام انتقالهما للاتحاد السكندري وتمديد عقديهما مع الدراويش ضمن خطة تنفيذ مطالب إيهاب جلال.

وقرر عماد سليمان، مشرف الفريق الأول لكره القدم بالإسماعيلي خصم 10 في المائة من قيمة عقود لاعبي الفريق الأول بسبب الهزائم الأخيرة، وصرح بأنه من حق الجهاز الفني تجربة جميع اللاعبين وإعطائهم فرص المشاركه من أجل إثبات أنفسهم للموسم القادم، وربط عماد سليمان رفع الخصم في حال تحقيق الفريق الفوز على الطلائع وسيراميكا.

ونجح فريق وادى دجلة من تحقيق الفوز على مضيفه الإسماعيلى بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، وجاءت أهداف اللقاء عن طريق أحمد عاطف لاعب خط وسط فريق وادى دجلة في الدقيقتين 49، 62.

بهذه النتيجة يحتل فريق وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما توقف رصيد الاسماعيلى عند النقطة 34 محتلا المركز الثالث عشر.