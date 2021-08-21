شكرا لقرائتكم خبر عن العمر مجرد رقم.. عبد المنصف يصنع عقدة للإسماعيلي في 29 مباراة تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للمرة التاسعة في تاريخ مواجهات محمد عبد المنصف أمام الإسماعيلي يخرج الحارس بشباك نظيفة، وللمرة الـ20 يفشل الدراويش في الفوز على فريق يحرس عرينه "أوسة"، كلها أرقام جعلت من حارس دجلة أيقونة تتوهج مع مرور الزمن وموهبة تتألق رغم اقترابها من عمر الـ45 ربيعًا.

ولم يتوقف محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادي دجلة، عن تقديم المستويات الكبيرة وتحطيم الأرقام القياسية هذا الموسم، فقدم أمام الإسماعيلى واحدة من أفضل مبارياته، لدرجة استحق عليها إشادة الشارع الرياضي، بعدما صنع من نفسه جدارًا يحمى آمال دجلة من الانهيار.

عبد المنصف قدّم أمام الإسماعيلي معزوفة أثبت فيها أن العمر مجرد رقم، بعدد من التصديات المثيرة للدهشة، مما جعل دجلة محافظا على آمال التقدم، وبالفعل حدث ما تمناه الغزلان ليبقى الفريق على حلم البقاء حتى إشعار آخر.

واستمرت عقدة أوسة أمام الدراويش، حيث لعب الإسماعيلى أمام 5 فرق كان حارسها محمد عبد المنصف في 29 مباراة، حيث فاز في 9 لقاءات وتعادل 10 مباريات وخسر10 مواجهات، وله 26 هدفًا وعليه 37 هدفًا، وكلين شيت فى 9 لقاءات وفقا للموقع الرسمى للدراويش.

وحقق محمد عبد المنصف "أوسة" رقمين مهمين في مسابقة الدوري، الرقم الأول هو تحقيق الكلين شيت رقم 28 بقميص وادي دجلة في (120 مباراة) خاضها بقميص الفريق، معادلا رقم عصام الحضري، حارس المرمى المعتزل، كأكثر حارس يحافظ على نظافة شباك وادي دجلة في الدوري.

أوسة حافظ أيضا على نظافة شباكه للمباراة رقم 132 في تاريخ الدوري (مباراة كاملة) متخطيًا رقم أحمد شوبير كأكثر ثالث الحراس في تاريخ المسابقة يحقق أعلى كلين شيت في المباريات.

وبالتالي يصبح ترتيب أكثر الحراس الذين حققوا الكلين شيت (عصام الحضري 236، ثابت البطل 140، محمد عبد المنصف 132، أحمد شوبير 131، عبدالواحد السيد 112، عادل المأمور 111، إكرامي الشحات 106، محمد الشناوى 104)

لم يكن الرقم الذي حققه أوسة هو الأول هذا الموسم رغم معاناة الفريق من دوامة الهبوط، ففي وقت سابق، كسر محمد عبد المنصف القياسي المسجل باسم السد العالي ومدرب حراس فريق سيراميكا السابق، عصام الحضري الحارس السابق للأهلى والزمالك والمنتخب، في التصدي لضربات الجزاء في تاريخ الدورى.

وأصبح عبد المنصف أكبر حارس مرمى يتصدى لركلة جزاء في تاريخ الدوري المصري عن عمر 44 عاما و3 أشهر و19 يوما، وكان الرقم السابق مسجل باسم عصام الحضري عن عمر 43 عاما و3 أشهر و7 أيام، ليكسر "أوسة" الرقم القياسي ويسجله باسمه.