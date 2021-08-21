شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الإنتاج الحربى يتقدم على الاتحاد السكندرى 1 / 0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري بتقدم العجلات الحربية على زعيم الثغر بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. سجل هدف الإنتاج حسن ياسين فى الدقيقة 15 من زمن اللقاء.

وجاء الهدف بعد رجوع الحكم حمد العدوي لتقنية الفيديو المساعد "الفار"، ليحتسب ضربة جزاء على مدافع الاتحاد داميون لوي، وتصدى لتنفيذها حسن ياسين في الدقيقة 15، ورغم تصدى محمد صبحى للكرة إلا أن ياسين تبعها ووضع فريقه في المقدمة.

مواجهة اليوم، يدخلها الإنتاج بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل زعيم الثغر مع سيراميكا سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 57 هدفاً.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.

كانت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين دون رد سجلهم روماريو وليامز ورزاق سيسيه بالجولة 15 للمسابقة على إستاد الاسكندرية.

والتقى الانتاج والاتحاد في 21 مباراة قبل صدام الليلة انتهت 9 لقاءات منها بالتعادل مقابل 7 انتصارات للاتحاد وخمسة لزعيم الثغر.