شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مصر تغادر مطار القاهرة إلى اليابان للمشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت البعثة البارالمبية المصرية مطار القاهرة الدولى قبل قليل، متوجهة إلى اليابان، فى رحلة يتخللها ترانزيت بقطر قبل أن تستكمل طريقها إلى العاصمة اليابانية طوكيو، حيث تشارك البعثة المصرية فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.



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وتطير البعثة البارالمبية إلى العاصمة اليابانية طوكيو اليوم استعدادا للمشاركة فى منافسات الدورة الأولمبية التى تنطلق فى الفترة من 24 أغسطس الجارى حتى 6 سبتمبر المقبل.

وتضم البعثة المصرية 49 لاعبا ولاعبة، وتشارك بعدد 8 ألعاب وهى رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.

وخضع لاعبو البعثة المصرية المشاركة فى الدورة البارالمبية لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، للاطمئنان على سلامتهم قبل السفر وجاءت نتيجة المسحة سلبية ، وغادر الفوج الأول، أول أمس الخميس ووصل الجمعة، بينما يصل فوج اليوم غدا الأحد 22 أغسطس.