الامارات | حمدالله مستمر مع النصر السعودي ويرفض المساومة

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدالله مستمر مع النصر السعودي ويرفض المساومة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله، أنه لم يساوم نادي النصر السعودي لكرة القدم أبدا لأن فضله كبير، مشيرا إلى انه مستمر في "العالمي"ما دام عقده ساريا.

وكانت بعض التقارير الإعلامية أشارت إلى أن حمدالله اقترب من الرحيل عن الفريق وهو ما دفعه للرد على هذه التقارير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت.

وقال اللاعب: "جماهير النصر العالمي الحقيقيين، نظرا لكثرة الكذب والافتراء من الصحفيين والإعلاميين السيئين فأنا سأوضح لكم بعض النقاط، أنا لاعب محترف وعندي عقد مع فريقي النصر وأحترمه وأحترم تعاقدي مع النادي، لم أساوم يوما فريقي ولن أساومه أبدا، فله فضل عليا كبير".

وأضاف: "أنا مستمر في نادي النصر مادام عقدي ساريا مع فريقي، الحب الذي بيني وبين جماهير النصر الحقيقيين لن يُفرقه أي شخص لا من قريب ولا من بعيد".

وأردف: "غيابي عن المباراة الماضية كان قرارا فنيا وأنا أحترمه. مادمت حاملا قميص هذا الفريق العريق فأنا دائما أسعى جاهدا لإسعاد جماهيره العاشقة".

وأكد: "أنتظر كذب وافتراء آخر من المهرجين والسلام عليكم ورحمة الله".

وكان الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، كشف خلال برنامج "ملعب اس.بي.سي"، أن لديه معلومة تُفيد بأن عبدالرزاق حمدالله أصبح بشكل مؤكد خارج أسوار النصر بنسبة 100%.

وأشار الشنيف، إلى أن المغربي حمدالله يقترب بقوة من الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإماراتي وذلك بعد رحيله عن النصر السعودي.

وكانت تقارير صحفية أفادت، مؤخرا، بأن نادي شباب الأهلي مهتم بالتعاقد مع حمدالله، وذلك حال استمرت أزمته مع النصر وغادر النادي قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وكانت أزمة حمدالله بدأت بعد أن نشر شقيقه رسالة غامضة عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، قال خلالها: "حان الوقت لتجربة جديدة ونجاح جديد في بيئة سليمة، أتمنى لك حظا سعيدا أخي".

وخرجت تقارير سعودية تؤكد أن حمدالله طلب من إدارة النصر السماح له بالرحيل قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية، والموافقة على الانتقال إلى اتحاد جدة.

من جانبه، نفى وليد المهيدب مدير المركز الإعلامي بنادي النصر هذه الأنباء المتداولة مؤكدا أن النادي سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي نادٍ يتفاوض مع أي لاعب مرتبط بعقد سارٍ مع الفريق.

وقال المهيدب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لم يطلب اللاعب عبدالرزاق حمدالله الانتقال إلى فريق الاتحاد، وهو لاعب محترف يحترم علاقته التعاقدية".

وأضاف :"لم يصل إلى النادي أي عرض رسمي والنصر سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي نادٍ يثبت أنه حاول مفاوضة أي لاعب بالفريق دون موافقة رسمية".





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