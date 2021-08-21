الامارات | مانشستر سيتي يستعرض في شباك نوريتش بخماسية نظيفة

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يستعرض في شباك نوريتش بخماسية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد مانشستر سيتي حامل اللقب توازنه بعد سقوطه في المرحلة الاولى امام توتنهام صفر-1، واكرم وفادة نوريتش سيتي العائد الى دوري الاضواء بخماسية نظيفة، اليوم السبت ضمن المرحلة الثانية من بطولة انجلترا لكرة القدم

وبعد لعبة مشتركة بين اكثر من لاعب لمانشستر سيتي سدد البرازيلي غابريال جيزوس كرة قوية ارتطمت باحد مدافعي نوريتش سيتي ثم بالحارس الهولندي تيم كرول ليحولها الاخير خطأ داخل شباكه (7).

ثم الغى الحكم هدفا للمهاجم الاسباني فيران توريس بسبب مخالفة لأحد زملائه (15).

وافتتح الجناح جاك غريليش المنتقل حديثا الى سيتي في صفقة قياسية في الدوري الانجليزي الممتازة قدرها 100 مليون جنيه استرليني قادما من استون فيلا، رصيده التهديفي في صفوف فريقه الجديد عندما تابع بسهولة كرة عرضية داخل الشباك من مسافة قريبة (22).

واجهز سيتي على ضيفه في الشوط الثاني من خلال اضافة ثلاثة اهداف تناوب على تسجيلها كل من المدافع الاسباني ايميريك لابورت (64)، ورحيم ستيرلينغ الذي نزل بديلا منتصف الشوط الثاني (71) والجزائري رياض محرز الذي شارك ايضا في هذا الشوط (84).

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