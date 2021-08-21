تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ وكولن في الدوري الألماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يواجه بايرن ميونخ حامل اللقب نظيره كولن في ثاني جولات الموسم الجديد من الدوري الألماني 2021-2022.



وكان بايرن ميونخ تعادل إيجابيا بهدف لمثله أمام مضيفه بروسيا مونشنجلادباخ في افتتاح الدوري الألماني، بينما حقق كولن فوزا مهما بنتيجة 3-1 على ضيفه هيرتا برلين.

يستضيف بايرن ميونخ نظيره كولن، في الجولة الثانية من منافسات الدوري الألماني، مساء الأحد 22 أغسطس/ آب الحالي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

لم تبث منافسات الدوري الألماني حتى الآن عبر أي قناة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث لم تشتر حقوقها أي شبكة للبث في تلك المنطقة.

لكن مباريات المسابقة تبث فقط عبر قنوات "بي إن سبورتس" الناطقة باللغة الفرنسية.