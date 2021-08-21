جوتا وماني يقودان ليفربول لهزيمة بيرنلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمسك ليفربول ببدايته الناجحة في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي وتغلب على ضيفه بيرنلي 2 - 0 أمس، في افتتاح منافسات المرحلة الثانية من المسابقة.

وافتتح دييجو جوتا التسجيل لليفربول في الدقيقة 18، ثم أضاف ساديو ماني الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 69.

وبعد أن استهل ليفربول مشواره في الموسم بالفوز على نورويتش سيتي 3 - 0 السبت الماضي، حقق الانتصار الثاني أمس لينفرد بالصدارة برصيد 6 نقاط، انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة.

بينما ظل بيرنلي دون رصيد من النقاط، حيث خسر مباراته الأولى أمام برايتون 1 - 2.

وألغى الحكم هدفا للنجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 26 بداعي التسلل، كما حال التسلل دون احتساب هدفا لبيرنلي في الثواني الأولى من الشوط الثاني عندما أسكن آشلي بارنس الكرة في شباك الحارس أليسون بيكر.

وبدأت المباراة بإيقاع لعب سريع واستعرض بيرنلي ثقة واضحة في الدقائق الأولى، وقد قام بمحاولة خلال الدقيقة الثانية لكن أليسون حارس مرمى ليفربول انقض على الكرة قبل أن تصل لها قدم كريس وود.

بعدها عزز ليفربول سيطرته على المباراة وكثف محاولاته للتقدم حتى افتتح التسجيل في الدقيقة 18، عندما هيأ ساديو ماني الكرة إلى كوستاس تسيميكاس ليرسلها عالية إلى داخل منطقة الجزاء، ويسكنها دييجو جوتا برأسه في الشباك معلنا تقدم ليفربول.

وفي الدقيقة 26 أسكن النجم المصري محمد صلاح الكرة في شباك بيرنلي، إثر تمريرة من هارفي إليوت، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وحالف الحظ ليفربول بشكل كبير في عدم اهتزاز شباكه في الدقيقة 45، حيث ارتقى جيمس تاركوفسكي مدافع بيرنلي، لكرة عالية من ضربة حرة وكانت رأسه أقرب لها من قبضة الحارس أليسون، وسددها بالفعل لكنها مرت بجوار الشباك الخالية.

وحصد ساديو ماني ثمرة تألقه في المباراة أخيرا في الدقيقة 69، حيث تلقى عرضية من ألكسندر أرنولد وسدد الكرة مباشرة ببراعة في الشباك معلنا تقدم ليفربول 2 - 0.