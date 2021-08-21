ميلان يضم فلورينزي من روما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد نادي ميلان الإيطالي أمس مع أليساندرو فلورينزي من روما على سبيل الإعارة، مع إمكانية ضمه بعقد نهائي.

وأوضح ميلان في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت أن فلورينزي وقع عقدا يستمر حتى 30 يونيو 2022، وسيرتدي القميص رقم 25 بالفريق.

وسجل فلورينزي 5 أهداف خلال 18 مباراة مع المنتخب الإيطالي للشباب (تحت 21 عاما) كما شارك في 45 مباراة مع المنتخب الأول سجل خلالها هدفين.

وتدرج فلورينزي (30 عاما) في قطاع الفئات العمرية بنادي روما وشارك للمرة الأولى في الدوري الإيطالي في مايو 2011.

وفي موسم 2011 / 2012، سجل 11 هدفا خلال 37 مباراة مع كروتوني، وعاد بعدها إلى روما.

وفي المواسم الثمانية التالية، خاض فلورينزي 278 مباراة سجل خلالها 28 هدفا.

وانضم فلورينزي إلى بلنسية الإسباني في يناير 2019 ثم قضى موسم 2020 / 2021 ضمن صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وسجل له هدفين خلال 36 مباراة وتوج معه بكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي.