مانشستر يونايتد يعير بيريرا لفلامنجو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرم فلامنجو البرازيلي لكرة القدم صفقة ضم لاعب خط الوسط أندرياس بيريرا من مانشستر يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ويتضمن العقد بندا يسمح لفلامنجو بضم بيريرا، الذي شارك في مباراة واحدة مع المنتخب البرازيلي بعقد نهائي مع نهاية فترة الإعارة.

وجاء ذلك بعد أن ضم فلامنجو أيضا اللاعب كينيدي من تشيلسي.

وقال بيريرا في تصريحات للقناة التلفزيونية لنادي فلامنجو لدى وصوله إلى المطار بالبرازيل «لدي شعور رائع، أنا سعيد للغاية، أرغب في العمل وأتطلع إلى الفوز بالألقاب هنا ومساعدة الفريق وتقديم أفضل أداء».

وأضاف «لدي شعور لا يوصف، قضيت فترة الاستعدادات للموسم مع مانشستر، لذلك أنا مستعد للعب. أتطلع حقا إلى بدء العمل».

وشارك بيريرا في 75 مباراة مع مانشستر يونايتد سجل خلالها 4 أهداف في كل المسابقات منذ تسجيل ظهوره الأول بالفريق في 2015، لكن اللاعب البالغ من العمر (25 عاما) سيقضي موسما آخر خارج صفوف مانشستر يونايتد.

وبعد قضاء فترة إعارة إلى كل من غرناطة في موسم 2016 / 2017، وبلنسية في موسم 2017 / 2018، قضى بيريرا الموسم الماضي معارا لفريق لاتسيو، وقد سجل هدفا واحدا خلال 33 مباراة.