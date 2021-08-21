منتخبات وأندية أخرى لاحقت فليك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف المدير الفني للمنتخب الألماني هانزي فليك، أنه تلقى عروضا أخرى بعد رحيله عن بايرن ميونخ، إلى جانب عرض تدريب المانشافت.

وفي تصريحات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية لعدد العطلة الأسبوعية، قال فليك إنه تلقى عروضا من أندية ومنتخبات لكنه لم يذكر أسماء.

وأضاف فليك «أجريت مكالمتين عبر برنامج زووم مع أحد الأندية الكبرى جدا، حيث تحدثت مباشرة مع رئيس النادي، وكان هذا شيئا مثيرا للغاية، واتسم تعاملنا مع بعضنا بعضا بالاحترام التام، ووصف رئيس النادي قدراتي الرياضية بأنها ممتازة».

وأكد فليك أنه لم يكن يسعى أبدا إلى الرحيل عن بايرن من أجل أن يصبح مدربا للمنتخب، وقال «عندما قررت الرحيل عن بايرن، لم يتحدد بعد أن يواخيم لوف سيتوقف عن تدريب المنتخب في الصيف، كما أنني لم أكن سعيدا عندما أعلن لوف رحيله عن المنتخب، وكنت أتمنى له ختاما جيدا في مونديال قطر».

يشار إلى أن فليك كان مساعدا للوف عندما فاز المنتخب الألماني ببطولة كأس العالم في مونديال البرازيل عام 2014.

وتحدث فليك عن الفرصة الفريدة لكي يصبح مدربا للمنتخب الألماني، قائلا «بطبيعة الحال كان مدير المنتخب أوليفر بيرهوف يعرف بأمر العروض الأخرى، وقد مارس بعض الضغط، ويجب أن أقول إن القرار بتولي تدريب المانشافات يبدو جيدا وصحيحا حقا».