رونالدو يعلن استمراره مع يوفنتوس

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وقال أليجري في مؤتمر صحفي عقد أمس، قبل خوض أول مباراة للفريق في الموسم الجديد اليوم أمام أودينيزي، «كريستيانو أبلغني بأنه سيبقى».
وقال أليجري إن رونالدو دائما ما يتدرب بشكل جيد ولم يعرب عن رغبته في الرحيل.
وفي الأسابيع الأخيرة كانت هناك إشاعات كثيرة متداولة في وسائل الإعلام تشير إلى رحيل رونالدو (36 عاما) عن النادي، وترددت تقارير مفادها بأن ريال مدريد ومانشستر يونايتد يرغبان في ضمه.
وما يزال عقد رونالدو مستمرا مع يوفنتوس حتى نهاية يوليو المقبل.
أخيرا حذر رونالدو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من التكهن بشأن مستقبله.
وفشل يوفنتوس في تحقيق لقب الدوري في الموسم الماضي للمرة الأولى في آخر 10 مواسم.
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